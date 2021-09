Nestor Wadagni inhumé le 18 septembre

Le père du ministre d’Etat Romuald Wadagni sera inhumé, samedi 18 septembre 2021, dans l’intimité familiale, à Lokossa, dans le département du Mono.

Selon le programme des obsèques, l’ancien vice président du Conseil économique et social, Nestor Wadagni, sera conduit à sa dernière demeure, samedi 18 septembre après une messe corps présent à la Cathédrale de Lokossa. Il sera inhumé dans l’intimité familiale. L’Ingénieur Statisticien Economiste est décédé le 03 septembre 2021 dans sa 68e année.

Programme des Obsèques

Vendredi 17 Septembre 2021 à 20h

Veillée de prières à l’église St Michel de Cotonou

Veillée de prières et de chants en l’église Ste Catherine de Sienne d’Agnivèdji (Lokossa)

Samedi 18 Septembre 2021 à 10h

Messe Corps présent à la Cathédrale de Lokossa, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale.

Qui est Nestor Wadagni ?

Nestor Wadagni naquit le 26 février 1954 à Adjigo (commune de Lokossa), dans le département du Mono. Ingénieur Statisticien Economiste sorti de la prestigieuse École Nationale de la Statistique Economique (ENSAE) de Paris, il fut l’un des tous premiers ingénieurs statisticiens du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest. Après son admission à la retraite en 2009, il retourna à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo où il décrocha un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Statistiques Probabilités. Au bout de trois années de recherches, Nestor Wadagni soutint sa thèse de doctorat en Mathématiques fondamentales et applications, option « Géométrie de l’information ».

Sur le plan professionnel, Nestor Wadagni a enseigné l’économie, les statistiques et l’économétrie pendant plusieurs années dans diverses écoles et facultés universitaires au Bénin et à l’étranger.

Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration publique, dont entre autres : Directeur des Etudes et de la Planification, Directeur du Plan d’Etat, Directeur Adjoint de Cabinet au Ministère des Finances, Directeur de Cabinet au Ministère du plan, de la Prospective et du Développement. Entre 1993 et 2009, Nestor Wadagni a mis également ses compétences au service de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest à son siège à Dakar. Il siégeait également en tant que membre des Conseils d’administration de plusieurs banques commerciales de l’UEMOA.

Engagé politiquement, Nestor Wadagni est un membre fondateur de l’Union Progressiste (UP). Fondateur de l’ONG UBUNTU, il a réalisé plusieurs œuvres sociales et financé plusieurs associations pour le développement de la ville de Lokossa. Ses nombreuses actions sur le champ du développement local l’ont fait élire membre du Conseil Economique et Social en juillet 2019, au titre des associations de développement. Elu Vice-président de cette institution le 23 juillet 2019, il occupera ce poste jusqu’au 03 septembre 2021, jour de son rappel à Dieu.

Source : nestorwadagni.bj

