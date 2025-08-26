Nestor Dako, ex ministre de la justice inhumé le 6 septembre

L’ancien ministre de la justice, Nestor Dako décédé le 1er août 2025, sera conduit en sa dernière demeure le samedi 6 septembre au cimetière d’Adjagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Décédé le 1er août 2025 à Spokane aux Etats-Unis, Nestor Dako, ancien ministre de la justice sera inhumé le 6 septembre prochain. La dépouille mortelle de l’illustre disparu selon le programme des obsèques, sera rapatriée au Bénin le mardi 02 septembre puis transféré à la morgue Proci de Cotonou.

Les obsèques démarreront le vendredi 5 septembre par une veillée d’évangélisation et de témoignages à l’église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jérocho. Le culte d’enterrement aura lieu le lendemain, samedi 6 septembre à 9h dans la même église, suivi de l’inhumation au cimetière d’Adjagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le regretté est un magistrat à la retraite. Ancien procureur de la République près la Cour suprême, il a servi en tant que Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation sous le régime de l’ancien président Boni Yayi.

