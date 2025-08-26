mardi, 26 août 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :    

Obsèques

Nestor Dako, ex ministre de la justice inhumé le 6 septembre




L’ancien ministre de la justice, Nestor Dako décédé le 1er août 2025, sera conduit en sa dernière demeure le samedi 6 septembre au cimetière d’Adjagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Décédé le 1er août 2025 à Spokane aux Etats-Unis, Nestor Dako, ancien ministre de la justice sera inhumé le 6 septembre prochain. La dépouille mortelle de l’illustre disparu selon le programme des obsèques, sera rapatriée au Bénin le mardi 02 septembre puis transféré à la morgue Proci de Cotonou.
Les obsèques démarreront le vendredi 5 septembre par une veillée d’évangélisation et de témoignages à l’église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jérocho. Le culte d’enterrement aura lieu le lendemain, samedi 6 septembre à 9h dans la même église, suivi de l’inhumation au cimetière d’Adjagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi.
Le regretté est un magistrat à la retraite. Ancien procureur de la République près la Cour suprême, il a servi en tant que Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation sous le régime de l’ancien président Boni Yayi.

