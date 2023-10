Nelly Behanzin honore le Bénin au Festival Clap ivoire 2023

La jeune réalisatrice béninoise, Nelly Behanzin a reçu, vendredi 14 octobre 2023 à Abidjan, le Prix Idriss Diabaté du meilleur film documentaire au Festival Clap Ivoire 2023.

Le Benin a été honoré à la phase internationale du concours de courts métrages, FESTIVAL CLAP IVOIRE, 23e édition, ouvert aux jeunes réalisateurs de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

La réalisatrice Nelly BEHANZIN a reçu, vendredi 14 octobre 2023, le PRIX IDRISS DIABATÉ DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE grâce à son court métrage « Corps de femme ». Une reconnaissance pour laquelle, Nelly Behanzin a exprimé ses remerciements à toute son équipe de tournage, de post production et à ses mentors.

Nelly BEHANZIN a indiqué dans une publication Facebook que ce prix la motive à « travailler » pour se « surpasser » et mieux vivre sa « passion qu’est le cinéma ».

Le Bénin a été représenté à la phase internationale du concours de courts métrages, FESTIVAL CLAP IVOIRE, 23e édition, tenue du 09 au 14 octobre 2023 à Abidjan (Côte d’Ivoire), par Nelly BEHANZIN et Joseph AVIMADJE avec leurs films respectifs « Corps de femme » et « Demain ».

