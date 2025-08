Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE

Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de complant du Bénin (SUCOBE) à Savè, dans le département des Collines. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat lors de la rencontre avec les jeunes au Palais de la Marina.

Un nouveau projet sur le site de la SUCOBE à Savè. Pour la mise en œuvre de l’infrastructure industrielle, les négociations ont beaucoup évolué entre le Bénin et le Nigéria, et prendront fin d’ici deux mois. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat lors de la rencontre qu’il a eue avec les jeunes au Palais de la République.

Dans ses propos, le président de la République a déploré l’échec du projet de SUCOBE financé par le Bénin et le Nigéria. La Société mise en concession par les deux Etats de manière successive, est tombée en faillite avec deux acteurs différents, qui ont fini par fermer.

Ce qui, selon le chef de l’Etat, laisse croire que la production du sucre n’est pas appropriée dans la zone ou que les acteurs n’ont jamais été performants pour faire le travail. « Je ne pense pas que la production de sucre soit quelque chose qui ne soit pas propice ou adaptée à la zone ; c’est parce que les conditions n’ont jamais permis cela », a déclaré le chef de l’Etat évoquant le nouveau projet qui y sera implanté. « Le projet est en phase de réflexion avec les autorités du Nigeria car nous sommes deux propriétaires du site avec les actifs qui sont là excepté la terre mise à disposition. Je pense que d’ici deux mois, on aura fini les négociations pour que ce site soit requalifié pour le nouveau projet que nous comptons y développer parce que si vous faites attention, il y a eu quelques missions sur le terrain ces derniers temps. Je peux vous rassurer, avant que je ne passe la main, le nouveau projet serait déjà en cours d’implantation sur le site de la SUCOBE », a rassuré le chef de l’Etat.

F. A. A.

