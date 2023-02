Nazaire Padonou lance un appel à Talon

Dans une vidéo qui fait le tour de la toile, Nazaire Padonou, ancien champion d’Afrique de boxe à 7 reprises, (1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003 et 2004), surnommé le ‘‘Tigre’’, raconte sa misère.

Nazaire Padonou a hissé haut le drapeau béninois au plan africain et international. Mais aujourd’hui, il est conducteur de taxi-moto. Et le plus triste, c’est que cette moto ne lui appartient même pas.

Sans honte, Nazaire Padonou met à découvert l’enfer qu’il traverse. Et « Je suis obligé de conduire une moto fatiguée qui est encore sous contrat. Je suis en train de conduire un Zem fatigué. », a-t-il avoué.

Alors qu’il a eu a des problèmes de vue (œil droit serait atteint de la cataracte), l’ancien boxeur a toutefois exprimé toute sa gratitude à la fondation Claudine Talon, grâce à laquelle il a pu être opéré au niveau de l’œil. Mais dans sa situation précaire actuelle, Nazaire Padonou lance un appel fort au chef de l’Etat Patrice Talon.

« …si le président de la République peut faire quelque chose à Nazaire Padonou pour m’enlever de cette misère, la nation lui serait vraiment reconnaissante. Si quelque chose pouvait être fait, ça me fera beaucoup plaisir. C’est pourquoi je lance cet appel au président de la République, son Excellence Patrice Talon », lâche-t-il.

Josué SOSSOU

11 février 2023 par