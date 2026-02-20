National Democratic Institute fait le point de sa mission sur la présidentielle au Bénin

Réunie à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou au terme d’une mission de cinq jours (du 16 au 20 février) au Bénin, une mission d’évaluation préélectorale du National Democratic Institute (NDI), codirigée par l’ancien président du Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, et l’ancienne chef d’État de transition de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza, a fait le point de ses constats sur le processus de la présidentielle d’avril prochain au Bénin. La délégation internationale a fait également des recommandations.

‎Au Bénin, « les préparatifs de l’élection présidentielle d’avril 2026 progressent comme prévu », a noté une mission d’évaluation préélectorale du National Democratic Institute (NDI). La mission qui a séjourné au Bénin du 16 au 20 février 2026 a rencontré la Commission électorale (CENA), la Cour constitutionnelle, les partis politiques, ainsi que des représentants de la société civile et des chefs religieux.

Dr Christopher Fomunyoh, directeur régional pour l’Afrique du NDI, a souligné lors de la lecture de la déclaration préliminaire que la composition de la mission reflétait une « solidarité de la communauté internationale avec le Bénin dans sa quête permanente d’une démocratie solide ».

‎« Le Bénin se distingue comme l’un des rares pays pays africains francophones où les dirigeants ont toujours respecté les limites du mandat présidentiel au cours des trois dernières décennies », selon la mission d’évaluation préélectorale du National Democratic Institute (NDI).

‎Le NDI note, toutefois, un « cadre juridique pour les élections contraignant », le rétrecissement de l’espace civique et politique à la suite des réformes électorales, le verrou des parrainages, l’exclusion de l’opposition, le désengagement inquiétant des citoyens, etc.

‎Recommandations

‎ Le NDI appelle à « ouvrir l’espace civique et promouvoir l’accès à des informations exactes sur le processus électoral ». Ceci avant la tenue de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) doit oeuvrer au bon déroulement de l’élection.

‎Tous les acteurs, parties prenantes, au processus, doivent prôner la paix et la non violence.

‎ En ce qui concerne les actions à moyen et long termes, la mission exhorte à engager des réformes électorales et politiques, des consultations approfondies sur les réformes électorales et politiques et oeuvrer au renouvellement du consensus national.

DECLARATION PRELIMINAIRE DU NDI

