Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi

Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de l’exécutif communal, à l’issue de la séance d’installation officielle du conseil communal.

Réuni dans l’après-midi de ce dimanche pour procéder à la mise en place du nouvel exécutif, le conseil communal a porté son choix sur Nathanaël Koty, pour conduire les destinées de la commune. Il succède à Angelo Évariste Ahouandjinou. Ce changement à la tête d’Abomey-Calavi marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la gouvernance locale de cette importante commune du département de l’Atlantique.

Le nouveau maire sera assisté par trois adjoints. Patrice Hounye Aze est designé premier adjoint au maire. Le poste de deuxième adjoint revient à Amour Romain Dénakpo. Thérèse Kora occupera les fonctions de troisième adjointe.

Le nouveau maire de la commune d’Abomey-Calavi est né le 27 juillet 1979 à Cotonou. Il est juriste de formation, titulaire d’un Master en droit de l’Université d’Abomey-Calavi.

Entrepreneur évoluant dans l’import-export et le BTP, Nathanaël Koty s’est surtout illustré dans le domaine du roller sport.

Président de la Confédération Africaine de Roller Sport (CARS) et vice-président mondial de la discipline, il est également le fondateur de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Roller Sport (UFOARS), créée en 2015.

Engagé sur le plan social, il a fondé la Fondation AHR (Assistance et Droits de l’Homme), active dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’appui aux couches vulnérables au Bénin. Membre du Bureau politique national de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) depuis septembre 2022, Nathanaël Koty est marié et père de cinq enfants.

