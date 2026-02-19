Nathan Tchibozo premier olympien d’hiver du Bénin

Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en participant aux Jeux olympiques d’hiver 2026.

À 22 ans, Nathan Tchibozo devient le premier athlète à représenter le Bénin aux Jeux d’hiver. Il a participé au slalom géant et terminé 48e de l’épreuve. Le lundi 16 février à Bormio (Italie), le jeune skieur originaire des Deux-Alpes, en Isère (France), n’a pas pu terminer sa course. Sa participation à ce grand événement est déjà une victoire.

L’athlète est fier d’avoir représenté le Bénin. « Je représente tout un pays, donc il y a forcément un peu de pression. Mais cela ne m’empêche pas de prendre du plaisir. C’est incroyable d’être ici. Ce sont des moments qui resteront gravés en moi. J’espère pouvoir m’appuyer dessus pour la suite », a déclaré Nathan Tchibozo.

Les premières félicitations sont venues de sa famille. « Je suis très fière de mon fils. C’est une première participation. Il y en aura d’autres », a confié sa mère.

La représentation diplomatique des Etats-Unis au Bénin n’a pas aussi caché sa satisfaction. À travers une publication sur X, l’Ambassade des États-Unis à Cotonou a félicité Nathan Tchibozo pour avoir marqué l’histoire en devenant le premier Olympien d’hiver du Bénin.

« En représentant fièrement le Bénin sur la scène mondiale à Milano Cortina 2026, Nathan montre que le talent, la détermination et l’attachement à ses racines n’ont pas de frontières. Son parcours — des premières descentes à ski à trois ans jusqu’aux pentes exigeantes du slalom géant — est une source d’inspiration pour les jeunes au Bénin et partout dans le monde », soutient la représentation américaine. Elle a salué le courage, la persévérance et l’engagement de Nathan à inspirer la prochaine génération.

Même sans remporter une médaille à cette compététion, le Guépard de la neige a inscrit le Bénin dans les pages des Jeux Olympiques d’hiver. Une première dans l’histoire !

