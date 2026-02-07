samedi, 7 février 2026 -

Jeux Olympiques 2026

Nathan Tchibozo, premier du Bénin au JO d’hiver




Les Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 ont démarré ce vendredi 6 février. Nathan Tchibozo, jeune athlète béninois de 22 ans défendra pour la première fois de l’histoire, les couleurs nationales à ce grand rendez-vous sportif international.

Du 6 au 22 février 2026, le Bénin participe pour la première fois à une olympiade hivernale (sky), en Italie grâce à Nathan Tchibozo, jeune athlète béninois qui a découvert la discipline depuis l’âge de 03 ans.
Par sa participation, il inscrit en lettres d’or, le Bénin à cette compétition internationale.
Les Jeux olympiques se déclinent en deux grandes catégories : les Jeux d’été et les Jeux d’hiver. Si le Bénin a plusieurs fois marqué sa présence aux jeux d’été, tel n’est pas le cas pour les jeux d’hiver, réservés aux pays disposant d’infrastructures et de traditions liées aux sports de neige et de glace.
Pour ces Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina, le Bénin fait partie des trois nouvelles nations qui font leur entrée dans la compétition.

F. A. A.

7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




