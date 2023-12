Nassibou Bassongui remporte le prix du meilleur article des JSEB 2023

Les travaux de la 4e édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) ont été clôturés ce vendredi 15 décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. L’édition 2023 a été marquée par la remise de prix du meilleur article JSEB.

Les 14 et 15 décembre 2023, les chercheurs des universités et acteurs de l’économie béninoise ont pris part à la 4e édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB). Ils ont réfléchi sur les stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples. Le président du comité scientifique Rogatien Biaou, s’est réjoui de l’organisation des JSEB. À l’en croire, elles constituent des occasions de dialogue scientifique sur des sujets d’économie nationale. Les résolutions issues de ces JSEB, souligne-t-il, seront utiles pour élaborer les politiques publiques au Bénin. « Cette rencontre était véritablement internationale. (…) Je veux dire à nos jeunes étudiants qu’il y a de l’espoir parce que les autorités acceptent de nous accompagner », a-t-il ajouté.

Nassibou Bassongui, Doctorant en économie à l’Université d’Abomey-Calavi a remporté le prix du meilleur article des JSEB 2023. L’article est intitulé « Doit-on supprimer les subventions énergétiques au Bénin ? Evidence via la micro simulation ». « Je ne m’y attendais pas. C’est une joie que ce travail soit reconnu par le comité scientifique. Merci beaucoup », a confié le lauréat.

Des échanges sur des sujets pertinents

10 sessions ont été meublées par des présentations d’articles de recherche. Les sessions ont porté entre autres sur le capital humain, la pauvreté et l’inégalité ; la gouvernance et inclusion économique et sociale ; l’endettement et politique budgétaires ainsi que le commerce international et intégration régionale. Sans oublier les politiques et pauvreté énergétiques ; l’innovation financière et logistique ; la transition numérique et développement etc.

Patrick Villieu, professeur à l’Université d’Orléans et Gilles Dufrénot, professeur, Sciences Po Aix ont animé respectivement des conférences inaugurales sur « la dette publique en Afrique sub-saharienne : vers l’insoutenabilité ? » et « Accès aux nouvelles technologies et efficacité de la croissance : Des disparités en Afrique ». L’innovation des JSEB 2023 a été l’organisation de la table ronde des décideurs sous le thème « Inclusion financière et résilience au Bénin ».

L’objectif est de valoriser les bonnes pratiques et de faire les partages d’expérience et d’enseignement pour de meilleurs résultats en matière d’inclusion financière et de résilience dans notre pays.

Procédant à la clôture des travaux, le Professeur Jude Eggoh a remercié le PNUD pour l’appui dans l’organisation de ces JSEB, les professeurs, chercheurs du Bénin, ceux de la sous-région et aussi les cadres de l’administration publique ayant participé aux JSEB, édition 2023. « Après ces journées, il y a encore du travail », a-t-il indiqué. Selon le Professeur Jude Eggoh, les actes et communications des JSEB seront publiés sur le site de la Direction générale de l’Economie. Les JSEB sont organisées par le ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction générale de l’Economie (DGE) en collaboration avec les Unités de Formation et de Recherche en sciences économiques au Bénin.

Akpédjé Ayosso

16 décembre 2023 par ,