jeudi, 5 février 2026 -

1083 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Réunion ministérielle sur les minéraux critiques à Washington

Nasser Bourita appelle à un "pacte de loyauté" entre les partenaires




Une réunion ministérielle sur les minéraux critiques à été organisée à Washington, par le Secrétaire d’État américain, M. Marco Rubio. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a appelé à un "pacte de loyauté entre producteurs, transformateurs et utilisateurs, producteurs".

"Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc offre une pertinence géostratégique incomparable, une visibilité attractive et un partenariat responsable" en matière de minéraux critiques, notamment à travers son positionnement géographique, les ressources et les infrastructures dont il dispose, ainsi que sa fiabilité et sa stabilité politiques. C’est ce qu’a affirmé, mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, lors de la réunion ministérielle sur les minéraux critiques, organisée à Washington, par le Secrétaire d’État américain, M. Marco Rubio.

M. Bourita a souligné que le monde d’aujourd’hui ne manque pas de minéraux, ni de terres rares. "Ce qui lui manque, c’est un développement responsable, un langage de confiance entre les nations, des cadres transparents où le partenariat remplace la dépendance et des chaînes de valeur qui répartissent la prospérité plutôt que de concentrer les risques", a expliqué le chef de la diplomatie marocaine.

Le ministre a appelé à un "pacte de loyauté entre producteurs, transformateurs et utilisateurs, fondé non pas sur l’idéologie, mais sur le respect stratégique et l’équilibre souverain".

"L’Afrique devrait être au cœur du pacte entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs", a soutenu M. Bourita, qui a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait appelé, dans le Message Royal adressé aux participants à l’édition 2025 du Forum "Ibrahim Governance Weekend" qu’"avec 40% des réserves mondiales de matières premières et 30% des minéraux critiques ainsi qu’un potentiel considérable en ressources minières, énergétiques, hydriques, agricoles et biologiques, l’Afrique ne peut plus se contenter d’exporter ses matières premières".

Ainsi, le ministre a appelé à "l’investissement dans les infrastructures, les compétences et la gouvernance de l’Afrique afin de transformer ses richesses naturelles en croissance économique durable, en création d’emplois et en prospérité à long terme pour ses populations".

"Si ce siècle doit être marqué par les minéraux critiques, qu’il soit aussi celui des partenariats fiables, du respect mutuel et d’une stabilité partagée", a conclu M. Bourita.

Cette rencontre a réuni des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de plus d’une cinquantaine de pays, notamment l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn, Oman, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, l’Argentine, le Brésil, le Mexique et l’Australie.
La séance d’ouverture a été marquée par la participation du Vice-Président américain JD Vance.

En marge de cette réunion, M. Bourita a signé un mémorandum d’entente avec les États-Unis au sujet de la coopération dans le domaine des minéraux critiques et des terres rares.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou




Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février


3 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se (…)
Lire la suite

Niamey, la mise en œuvre de la diplomatie de l’accusation


2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à (…)
Lire la suite

Le Niger face à ses propres démons


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI veut lancer Nador West Med


28 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mercredi (…)
Lire la suite

Le clinker de la discorde : un entrepreneur guinéen face au géant chinois


27 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Enquête Un contrat stratégique au cœur du litige Le différend (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

La transition énergétique africaine… propulsée par les usines chinoises


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les panneaux solaires chinois inondent l’Afrique. Pour des millions de (…)
Lire la suite

L’ouverture chinoise peut-elle vraiment profiter aux pays africains ?


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI répond favorablement pour être Membre Fondateur (…)


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent les visas d’immigrant (Green Card) pour 75 (…)


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le département d’Etat américain a annoncé la suspension du traitement (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel (…)
Lire la suite

Meiway au Bénin pour Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’artiste Meiway est arrivé à Cotonou ce mercredi 8 janvier 2026, dans (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Le Roi ordonne le lancement d’un programme d’urgence des zones (…)


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)
Lire la suite

Qualcomm clôture la 3e édition de son programme «  Make in Africa  »


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires