Nadia Okoumassoun remporte le trophée “Femme Amazone”

Nadia Okoumassoun du Bloc Républicain a reçu mardi 1er novembre 2022, le premier trophée Femme Amazone décerné par l’ONG Jeunesse Leader du Monde.

Distinction pour la jeune militante du parti Bloc Républicain Nadia Okoumassoun. L’ONG Jeunesse Leader du Monde lui a décerné le premier trophée Femme Amazone 2022 dans la catégorie leadership social et politique. Pour Nadia Okoumassoun, « cette reconnaissance est un témoignage du travail acharné et du dévouement de toute mon équipe et je suis vraiment honorée de la recevoir ».

La lauréate a déjà reçu plusieurs prix tels que meilleur jeune Leader politique du littoral, meilleur acteur de développement de Fidjrossè / Akogbato, Femme Leader, artisan de développement. Elle a remercié les organisateurs et renouvelé son engagement à travailler dur pour être à la hauteur de ce prestigieux honneur.

Akpédjé Ayosso

7 novembre 2022