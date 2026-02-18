mercredi, 18 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Commande publique au Bénin

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans




La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour une durée de deux (02) ans par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). C’est par décision en date du 22 janvier 2026.

Pour de fausses pièces produites dans son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°019/25/SONEB/DG/PRMP/DAAG/SPMP du 18 août 2025, relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), la société « NYUMBA SARL » a été exclue des marchés publics pour une durée de 2 ans à compter du 10 février 2026.

Lors des auditions, la gérante de « NYUMBA SARL », Mme ZIME Ganiatou, a reconnu ne pas avoir vérifié l’authenticité des documents soumis. Ces pièces, notamment des attestations de travail et des certificats de bonne fin d’exécution, ont été jugées non conformes par l’ARMP.

La société a également admis avoir manqué de rigueur dans le contrôle interne de ses dossiers.

En conséquence, Madame ZIME Ganiatou a été exclue de la commande publique pour une durée de 05 ans à compter du 10 février 2026.

L’ARMP a rappelé que la négligence dans la vérification des documents constitue une violation des dispositions du code des marchés publics et nuit à l’intégrité des procédures.
M. M.

18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

DELALIE PE et sa promotrice exclus pour fraude


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé, le 12 (…)
Lire la suite

URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans


17 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rejoint le Conseil d’Administration de la Chambre Islamique


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) intègre le (…)
Lire la suite

Les cinq (5) premières Banques au Bénin de 2022 à 2025


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au 31 décembre 2025, le total bilan de toutes les Banques agrées en (…)
Lire la suite

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février (…)
Lire la suite

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions


11 février 2026 par Marc Mensah
15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 (…)
Lire la suite

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a (…)
Lire la suite

Recrutement des dirigeants de la future École des Métiers du Tourisme


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET) a lancé, (…)
Lire la suite

Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la (…)
Lire la suite

Karine Bachongy, nouvelle représentante de la Banque mondiale au Bénin


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Groupe de la Banque mondiale a désigné Karine Bachongy comme (…)
Lire la suite

Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président (…)
Lire la suite


