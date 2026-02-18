La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour une durée de deux (02) ans par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). C’est par décision en date du 22 janvier 2026.

Pour de fausses pièces produites dans son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°019/25/SONEB/DG/PRMP/DAAG/SPMP du 18 août 2025, relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), la société « NYUMBA SARL » a été exclue des marchés publics pour une durée de 2 ans à compter du 10 février 2026.

Lors des auditions, la gérante de « NYUMBA SARL », Mme ZIME Ganiatou, a reconnu ne pas avoir vérifié l’authenticité des documents soumis. Ces pièces, notamment des attestations de travail et des certificats de bonne fin d’exécution, ont été jugées non conformes par l’ARMP.

La société a également admis avoir manqué de rigueur dans le contrôle interne de ses dossiers.

En conséquence, Madame ZIME Ganiatou a été exclue de la commande publique pour une durée de 05 ans à compter du 10 février 2026.

L’ARMP a rappelé que la négligence dans la vérification des documents constitue une violation des dispositions du code des marchés publics et nuit à l’intégrité des procédures.

