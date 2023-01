NOUS, LES AIGRIS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’au-delà du fait que l’opposition qui promettait rompre la Rupture pèse difficilement 30%, il faut néanmoins constater que sans parcourir les nombreuses rues et ruelles assainies, asphaltées et éclairées de Cotonou, de Porto-Novo et de Natitingou, mon Cousin YABO, a quand même réussi, le dimanche 8 janvier, à réveiller chez la grande majorité de la minorité ayant voté, la nostalgie des rues crevassées, boueuses, sales, noires avec des trottoirs encombrés d’immondices et de vendeurs, de la" belle époque " de la démocratie klepto ...

Ainsi, mes Neveux et Nièces Ainonvi d’Adjatchè, ont prouvé depuis Sèmè jusqu’à Ouando, qu’ils n’ont rien à cirer des rocades, des autoroutes à quatre voies, du troisième pont de Patou, de son nouvel hémicycle, son musée des Arts et Civilisations vodoun avec géant statut de Toffa 1er ; et leurs cousins Cotonois de Akpakpa à Mènontin en passant par Agla, qu’ils se foutent eux aussi royalement de ses neufs cossus marchés modernes urbains et d’une ville de plus en plus moderne propre et attrayante. Idem pour les Natinguois ...

Et vous mes neveux et Nièces qui ajoutez que des fonctionnaires, parmi ces électeurs aigris, ont utilisé leurs costauds sursalaires pour offrir des tournées de béninoises dans les buvettes dimanche après vote, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

