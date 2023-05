NOUATIN s’enquiert des dégâts après l’explosion à l’Ecole des officiers

Le ministre de la défense a effectué une visite, mardi 02 mai 2023, à l’Ecole nationale des officiers de Toffo. Alain NOUATIN est allé s’enquérir des dégâts causés par l’explosion d’une soute à munitions le 1er mai dernier.

Une opération de prélèvement des munitions obsolètes a viré au drame lundi 1er mai 2023 à l’Ecole nationale des officiers de Toffo, dans le département de l’Atlantique. Au lendemain du drame qui a fait 10 blessés dont 04 graves, le ministre de la défense a effectué une visite dans l’école. Le constat sur le terrain est désolant. L’école selon une publication du gouvernement, est « défigurée et transformée par la déflagration causée par l’explosion d’une des soutes à munitions ». Le poste de commandement, le logement des membres d’encadrement, l’ordinaire, le réfectoire et plusieurs autres bâtiments ont été soufflés sur un rayon de dizaines de mètres. Les feuilles d’arbres brûlées, les débris de verre, de ferraille, de gravats, et autres dégâts sont constatés dans les quartiers environnants.

Aux côtés du ministre pour cette visite, le chef d’État-Major Général des Forces armées béninoises, le général Fructueux GBAGUIDI a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête. Celle-ci sera composée de spécialistes d’armement et d’officiers de police judiciaire pour élucider les réelles causes du drame.

F. A. A.

4 mai 2023 par ,