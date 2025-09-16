mardi, 16 septembre 2025 -

Education au Bénin

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026




Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée scolaire sous de bons auspices ce lundi 15 septembre 2025. Pour la cinquième année consécutive, la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) a distribué kits scolaires et pris en charge les frais de scolarité de plus de 12.000 apprenants répartis dans 37 écoles et 2 collèges (Massè et Issaba).

La Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) a lancé officiellement, lundi 15 septembre 2025 à Adja-Ouèrè, sa tournée de distribution de fournitures scolaires au niveau des écoles maternelles, primaires et collèges de Massè et Issaba. La cérémonie s’est tenue au CEG Massè-Centre, en présence d’élèves, parents, enseignants et des autorités.

Dans ses mots de bienvenue, le maire Cyrille Adégbola a salué une initiative devenue une tradition. «  Nous savons qu’à Massè, les élèves et écoliers s’habillent bien et ont de jolis sacs chaque année (…) grâce à la NOCIBE », a-t-il rappelé.

« La joie qui nous anime est ineffable. Nous promettons de faire bon usage de ces kits », a déclaré Mahafous Moussari, au nom des écoliers et élèves bénéficiaires.

La NOCIBE soulage, depuis 2021, les parents à travers les kits scolaires et la prise en charge intégrale des frais de scolarité, selon le représentant de Jean-Philippe EQUILBECQ, Directeur adjoint de la NOCIBE.

« Ce geste de solidarité illustre bien la volonté du Président Directeur Général général de la Nouvelle Cimenterie du Bénin, M. Latfallah LAYOUSSE, d’offrir aux familles les mêmes chances de réussite. La construction d’infrastructures scolaires et leurs équipements en mobiliers, le don de fournitures et manuels scolaires, la distribution des tenues de sport aux apprenants et des uniformes kaki, toute cette kyrielle d’actions sociales de la NOCIBE vise un seul objectif : l’accès à une éducation équitable, gratuite et de qualité afin de faire des enfants des citoyens modèles », a ajouté Constant Assogba.

Des résultats déjà visibles

« Nous tenons ici à saluer vos efforts également dans la construction des infrastructures pour les salles de classe parce qu’aujourd’hui, ce projet social a dynamisé un peu la zone (…). Aujourd’hui, l’arrondissement de Massè suscite l’engouement des parents des communes voisines qui préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles et collèges de Massè », se réjouit le maire d’Adja-Ouèrè.

Les résultats scolaires s’améliorent et les effectifs augmentent grâces aux œuvres sociales de la NOCIBE, selon les autorités. « Grâce à ces œuvres, l’effectif des élèves du CEG Abadago et de Massè augmente chaque année. On peut dire le double », a noté le président de l’Association des Parents d’Elèves (APE), Joseph Houndjo.

La NOCIBE « accompagne » ainsi « les efforts du gouvernement au développement de l’éducation sur le plan national, communal et en particulier de l’arrondissement de Massè », a estimé Vincent Baba, le représentant du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du Plateau.

Pour Rodrigue Koutounou, Sécretaire général de la Préfecture du Plateau, représentant le Préfet, « il est important de remercier la NOCIBE pour cette grande notion qu’elle a de la responsabilité sociétale de l’entreprise ».

Si les progrès sont notables, les attentes restent élevées. Le maire Cyrille Adégbola a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux. Il a aussi exhorté les élèves à prendre leur responsabilité pour des meilleurs résultats. L’Association des parents d’élèves a plaidé pour des infrastructures scolaires supplémentaires notamment au CEG Massè et CEG Abadago.

Des blouses de couleur blanche ainsi que des fiches de préparation de cours ont été remises aux enseignants lors de la cérémonie.
Marc MENSAH

16 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




