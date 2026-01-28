NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques alimentaires

La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant obtenu un agrément au Code des investissements, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 28 janvier 2026.

Retenue au régime A du Code des investissements en République du Bénin, NICHAK EMBALLAGES SARL l’entreprise projette l’installation d’une unité de fabrication d’emballages plastiques alimentaires à Sirarou, dans la commune de N’Dali, au nord du Bénin.

L’implantation de cette unité contribuera à la création d’emplois, au renforcement des capacités industrielles locales et à la stimulation de l’économie dans la commune de N’Dali.

28 janvier 2026