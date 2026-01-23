N’DA Antoine N’da préside le bureau d’âge du parlement

En attendant l’élection du bureau de l’Assemblée nationale 10e législature, le bureau d’âge qui va diriger les séances plénières sera présidé par le député N’DA Antoine N’da. Il sera assisté de ISSA Youssouf, et de Faridatou ZACHARIE TRAORE YACOUBOU, les deux plus jeunes députés de cette nouvelle législature.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la première séance de chaque législature, est présidée par le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu’à l’élection du Bureau.

Pour cette 10e législature dont la cérémonie d’installation est prévue pour le 8 février 2026, c’est le député N’DA Antoine N’da qui va jouer ce rôle. Agé de 79 ans, il est élu sur la liste du parti Bloc républicain (BR), dans la 4e Circonscription électorale (Kérou, Kouandé, Natitingou, Ouasa-Pehunco, et Toukountouna).

Il sera assisté de ISSA Youssouf, plus jeune député âgé de 31 ans élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), dans la 1ère Circonscription électorale (Kandi, Malanville, Karimama) ; et de Faridatou ZACHARIE TRAORE YACOUBOU, âgée de 36 ans, élue sur la liste BR dans la 8e Circonscription électorale (Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali).

Selon l’article 7 modifié par la résolution n° 2020-01 du 14 juillet 2020, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le bureau d’âge dirige les séances de l’Assemblée nationale jusqu’à l’élection du bureau qui doit intervenir, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la première séance. « Il a pour rôle de soumettre à l’appréciation de la plénière toutes questions relatives à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, aux vacances, à l’admission et à l’invalidation des sièges des députés. A l’exception des questions urgentes d’intérêt immédiat, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge », précise cet article.

F. A. A.

23 janvier 2026 par , ,