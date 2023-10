69 fonctionnaires du Ministère de la justice et de la législation mutés sont appelés à rejoindre leurs nouveaux postes au plus tard le lundi 23 octobre 2023. Voici la liste des agents concernés, selon la note de service portant mutation en date du 16 octobre 2023 et signée de Gilbert Togbonon, le directeur de cabinet du ministre de la justice.

