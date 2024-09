Mushikiwabo échange avec le président sur la promotion du plurilinguisme et l’attractivité du français

A moins d’un mois du Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts et au Grand Palais, le Président de la République s’est entretenu avec Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la Francophonie, au Palais de l’Elysée, ce mardi 10 septembre 2024.

Le Président de la République et la Secrétaire générale ont ainsi discuté de la préparation du Sommet et ont évoqué les différents enjeux et initiatives qui seront mis en lumière à cette occasion, notamment dans les domaines, de l’éducation, de la culture, du numérique et de l’information. Ils ont redit leur souhait de promouvoir le plurilinguisme et l’attractivité de la langue française dans toute sa diversité ainsi que les opportunités économiques et culturelles liées à la connaissance du français, en particulier à destination de la jeunesse de l’espace francophone.

Ils se sont également félicités de la tenue de nombreux événements en marge du Sommet de Villers-Cotterêts qui auront à cœur de faire rayonner la Francophonie partout en France et sur tous les continents, à l’instar du Festival de la Francophonie intitulé Refaire le monde, du Salon FrancoTech, et du Village de la Francophonie.

