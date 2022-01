Muséologie et la muséographie au centre du Colloque

Le maire de la ville de Porto-Novo Charlemagne Yankoty a procédé au lancement des travaux scientifiques de la 5è édition du Festival International de Porto-Novo (FIP), jeudi 06 janvier 2022, à l’espace Umbutu, Porto-Novo.

Universitaires, chercheurs, experts et acteurs culturels sont en Colloque scientifique sur le thème : « Restitution des patrimoines du Bénin : recherches en provenance, densification et transmission des savoirs à Ajasè, Xogbonu, Porto-Novo », depuis jeudi 06 janvier 2022 et durant une semaine dans le cadre de la 5è édition du Festival International de Porto-Novo (FIP).

« Les différentes communications retenues permettront de faire le tour de la problématique principale », a indiqué le maire de la ville de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, au lancement du Colloque scientifique.

Le maire a invité les participants à prendre une part active aux débats pour que de bonnes résolutions soient prises en ce qui concerne le devenir des biens culturels restitués au Bénin. Lancés à l’espace Umbutu, les travaux scientifiques se poursuivent à l’Ecole du Patrimoine Africain ce vendredi 07 janvier 2022. Communications sur les patrimoines du Bénin en général et de Porto-Novo en particulier, vernissage-rencontre, projection des films consacrés au Dahomey, table ronde des universitaires sur les enjeux et avenirs des restitutions sont les activités inscrites au programme du colloque scientifique.

