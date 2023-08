Mozambique vs Bénin fixé au 9 septembre

Enfin, Gernot Rohr et les Guépards du Bénin connaissent la date où ils iront chercher leur ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 face au Mozambique.



La date du match décisif entre le Mozambique et le Bénin comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 est fixée au samedi 09 septembre 2023. La rencontre se jouera à l’Estádio Nacional do Zimpeto.

Le Bénin doit obligatoirement s’imposer face au Mozambique pour se qualifier à la 34e édition de la CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire l’an prochain.

Le Mozambique occupe actuellement la deuxième place du groupe L avec 7 points, alors que le Bénin est à la troisième place avec 5 points, et le Sénégal 1er avec 13 points.

J.S

3 août 2023 par ,