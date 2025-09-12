vendredi, 12 septembre 2025 -

Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie




Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un club turc de la Süper Lig. L’annonce a été faite ce vendredi 12 septembre 2025.

Steve Mounié, le capitaine des Guépards, va quitter le club allemand d’Augsbourg pour Alanyaspor en Turquie. L’attaquant international béninois est en prêt dans le club turc jusqu’à la prochaine saison. Les clauses du contrat avec le nouveau club ne sont pas encore dévoilées. Mais la décision de prêter l’attaquant international béninois au club turc intervient après une saison mitigée en Allemagne ; une seule titularisation sur 16 matchs.

F. A. A.

12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




