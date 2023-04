Mounié buteur avec Brest contre Toulouse

Le Stade Brestois s’est remis à ses Africains ce dimanche 02 Avril 2023 face à Toulouse lors de 29e journée de Ligue 1.

L’international Guépard du Bénin Steve Mounié et le Franco-gambien Madhi Camara ont inscrit deux des trois buts de Brest.

A la 10e minute, les hommes d’Éric Roy se font cueillir à froid avec l’ouverture du score de Thijs Dallinga pour le FC Toulouse. Mais le public du Stade Brestois ne lâche pas ses joueurs.

Et la réaction est venue juste après la demi-heure de jeu sur un corner de Del Castillo. Steve Mounié, positionné au second poteau, a repris le ballon d’une tête puissante pour égaliser à la 33e minute. Plus tard en deuxième période, c’est la tête de Le Douaron qui porte le score à 2-1 à la 63e minute.

Le sort de la rencontre sera scellé à la 84e minute avec le but du 3-1 inscrit par le Franco-gambien Madhi Camara. Brest s’est imposé 3-1, compte 27 points et est provisoirement 15e de la Ligue 1.

Mounié aura relancé son équipe avec l’égalisation avant d’aller chercher la victoire.

