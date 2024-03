Motos, véhicules et autres en vente dans les unités de police

Des biens constitués de motos, véhicules et autres matériels confisqués au profit de l’Etat sont mis en vente aux enchères dans les unités de police républicaine par office de Commissaire-Priseur. L’information a été rendue publique à travers un avis en date du 25 mars signé du directeur général de l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis (ANRACS), Raynier Florent Gnansomon.

Vente de motos et véhicules et autres matériels confisqués dans les unités de police. Selon l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, l’opération est prévue dans chacune des unités de police républicaine concernée par le désengorgement en cours, aux dates et heures qui seront localement fixées. La vente se déroulera sous des conditions précises. Raynier Florent Gnansomon informe que l’adjudication sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur selon les règles applicables en la matière. « Le paiement et l’enlèvement sont immédiats », ajoute-t-il.

Aussi, les objets sont-ils vendus en l’état. « Ils ne peuvent être ni échangés ni repris. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée », a précisé le directeur de l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis.

Les intéressés peuvent se rapprocher des Commissaires-Priseurs en charge des opérations dans chacune des localités ou des unités de police concernées pour plus de précisions.

26 mars 2024 par ,