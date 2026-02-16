Un mort et un blessé dans un accident

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 16 février 2026 au carrefour Saint Michel à Cotonou. Le bilan fait état d’un mort et d’un blessé.

Accident mortel ce lundi à Cotonou. Il s’agit d’une collision entre un camion et un conducteur de taxi-moto. Le drame est survenu avant 12 heures au niveau du carrefour Saint Michel, l’un des axes les plus fréquentés de la ville de Cotonou. Le conducteur du Zémidjan est décédé des suites de ses blessures. Son passager, une jeune dame qui se trouvait à l’arrière de la moto au moment du choc, s’en est sortie avec de légères blessures.

D’après des témoins présents sur les lieux, le conducteur de la moto roulait à vive allure avant la collision. Les éléments de la police républicaine ont effectué les constats d’usage et rétablir la circulation, fortement perturbée après le drame.

