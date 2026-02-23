Mordu par son chien, un homme meurt à l’hôpital

Un cultivateur de 50 ans est décédé, jeudi 19 février 2026 à Toffo, à la suite d’une morsure de chien.

Alors qu’il tenait son chien sur les genoux dans l’optique de le vendre, un cultivateur de 50 ans a été mordu au bras par l’animal.

L’incident s’est produit, jeudi 19 février 2026, dans l’arrondisseement de Damè, commune de Toffo.

La victime, M.H., a d’abord eu recours à des soins traditionnels. Mais son état de santé s’est dégradé par la suite, selon Radio Sèdohoun.

Transporté à l’hôpital, le quinquagénaire y a rendu l’âme.

23 février 2026