Moov Money lance le retrait d’argent au GAB UBA

Les abonnés de Moov Money peuvent désormais retirer de l’argent via les GAB UBA. Le service a été lancé, jeudi 26 octobre 2023, à la direction générale de Moov Africa en présence des responsables de deux entreprises.

Moov Money renforce sa proximité avec ses clients et partenaires. C’est à travers le nouveau service de retrait d’argent au niveau des GAB UBA. Selon le directeur de Moov Money, Jean Christophe Bobda Chatchueung, le nouveau service a été lancé afin de permettre aux clients d’avoir accès à leur argent en tout temps. « Nous sommes là pour répondre aux besoins des consommateurs. La solution que nous venons de mettre sur le marché vient répondre au besoin d’accessibilité au portefeuille Moov Money 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 », a-t-il indiqué. Ce service permet de retirer de l’argent en toute sécurité. « C’est un service personnalisé puisque vous n’avez pas besoin d’avoir un intermédiaire comme dans la solution classique. (…). Vous faites votre retrait sans aucune autre intervention », a souligné Jean Christophe Bobda Chatchueung.

Pour le directeur général UBA Bénin, ce nouveau service est une solution qui révolutionne le marché. Elle facilite le quotidien des abonnés Moov Money. « Quand il y a une urgence, l’abonné peut se rendre dans n’importe quel GAB de UBA sur toute l’étendue du territoire national pour faire un retrait », a ajouté Charles Koné. Il invite tous les abonnés Moov Money à faire l’expérience et partager la solution avec leurs proches afin de participer à l’inclusion financière du Bénin.

Comment faire le retrait ?

La nouvelle solution permet aux abonnés Moov Money d’avoir un accès facile et fiable à leur portefeuille électronique dans tous les distributeurs UBA. Pour profiter de ce service, il suffit juste selon Estelle Anyovi, responsable produit à Moov Africa Bénin de composer la syntaxe *855# sur son téléphone portable, choisir l’option 1 (transfert d’argent), sélectionner opérations avec Banque et l’option UBA. Après avoir choisi ‘’retrait au GAB’’, l’abonné Moov Money est invité à saisir le montant de la transaction afin de créer un code pin. « Ce pin est temporaire et unique. Il sera utilisé au GAB lors de votre opération », a indiqué Estelle Anyovi. L’abonné valide l’opération en saisissant son mot de passe Moov Money. Il recevra ensuite par SMS son code de retrait.

Une fois à la GAB, informe Frank Ahissou, directeur de la Banque Digitale UBA, l’abonné suit les instructions à l’écran pour procéder au retrait de son argent en toute sécurité. « Le processus se fait en moins d’une minute », a ajouté la responsable produit à Moov Africa Bénin.

À en croire Jean Christophe Bobda Chatchueung, ce n’est que le début d’une longue aventure avec Moov Money. « Avant la fin d’année, il y aura encore beaucoup d’autres surprises. Il faut être connecté à Moov Money parce que les transactions que nous allons offrir seront plus sécurisées, faciles et rapides ». Le directeur général de Moov Money a aussi invité tous ceux qui ne sont pas encore clients de UBA à ouvrir leur compte pour profiter pleinement des services de transactions entre UBA et Moov Money.

Akpédjé Ayosso

27 octobre 2023 par