Moov Money fait des heureux festivaliers à Vitalor Cotonou Barbecue’’

Le réseau de télécommunications Moov Africa à travers Moov Money a fait battre les cœurs des festivaliers lors de l’évènement phare des vacances ‘’Vitalor Cotonou Barbecue’’ à Canal Olympia de Cotonou.

Une expérience inoubliable pour les festivaliers du Vitalor Cotonou Barbecue grâce à Moov Money. Le sponsor officiel de la 10e édition du Vitalor Cotonou Barbecue a réjoui le cœur des festivaliers à travers plusieurs actions. Tout au long du festival, Moov Money a offert une meilleure expérience client. C’est à travers des réductions sur les tickets d’entrée et des achats sans frais supplémentaires via Moov Money ; portefeuille mobile simple, rapide et sécurisée. Le sponsor a aussi fait des heureux gagnants au terme de divers challenges. Enfants et adultes ont eu droit à des cadeaux tels que des pockets Wifi, téléphones portables, porte-clés, transferts d’argent, tee-shirts, routeurs etc. Sur le plus grand festival de grillades des vacances organisé par l’Agence Kaweru Group, Moov Money a réussi à se rapprocher davantage de la population béninoise. De nombreux festivaliers ont apprécié la bonne organisation du festival.

Parrain de la 10e édition du Vitalor Cotonou Barbecue, le ministre des Sports, Oswald Homeky a passé sa soirée d’anniversaire avec les festivaliers, lundi 31 juillet 2023. Elle a été marquée par la coupure du gâteau, la prestation du jeune DJ Couclick, des artistes Raphaël Sheyi, Vincent Ahéhéhinnou, Dbleu et de la star Dibi Dobo. « J’ignorais qu’il avait une coupure de gâteau. (...) Je suis encore plus content de voir les Béninois et Béninoises qui se réjouissent à ce festival. Bonne fête à vous », a confié le ministre des Sports.

Ouverte le 21 juillet, l’édition 2023 du festival Cotonou Barbecue sera clôturée en beauté ce mardi 1er août avec les artistes Skpunto et Nikanor.

Ils ont dit

« Je salue l’organisation de cette édition et surtout les partenaires notamment Moov Money qui est le sponsor officiel. L’entreprise Moov Africa a bien fait d’adhérer à cette initiative qui rassemble la population béninoise. Nous avons besoin de ces genres d’activités pendant les vacances pour nous distraire. Ce sont des moments uniques où il faut oublier tous ses soucis et profiter de la vie. J’ai surtout aimé le concept ‘’cuisine et fête’’ associé à cet évènement », Sylvain Bonou, bloggeur.

« Au-delà du caractère festif, c’est plus de visibilité pour Moov Money mais également pour toutes les entreprises qui ont osé prendre part à ce festival. J’ai vu beaucoup de stands de restaurants. Il y a des restaurants que je ne connaissais pas. Avec les milliers de festivaliers présents, ça fait de meilleurs chiffres d’affaires pour ces restaurants », Franck Mensah, chef d’entreprise.

« L’animation ici vous met bien. J’ignorais même qu’on pouvait prendre part à des jeux et comme la chance est de mon côté, j’ai pu gagner un lot de cadeaux de Moov Africa. Je pense que l’organisation est réussie », Charlotte Gandji étudiante.

« Je suis satisfaite de la bonne ambiance à ce festival. Je me régale à chaque fois que je viens à Cotonou Barbecue avec la dégustation de viande et de poissons. On sent que la population béninoise est vraiment sortie pour ne pas manquer l’évènement. J’ai aimé aussi la prestation des artistes béninois. Le fait de les mettre sur ce festival prouve qu’on a aussi de très bons artistes chez nous au Bénin. On espère qu’il y a d’autres innovations l’année prochaine », Jean-Marc Saizonou, Webdesigner.

Akpédjé Ayosso

1er août 2023 par