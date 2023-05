Moov Money couronne la CAA, championne !

Sponsor officiel de la 2e Edition du tournoi interbancaire de football organisé par la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (Festrabank) Bénin, Moov Money, a couronné la Caisse Autonome d’Amortissement ce samedi 29 Avril 2023 sur la pelouse synthétique Elite Sport PK 14. La CAA a remporté le tournoi, son deuxième sacre après celui glané lors de la première Edition.

Démarré depuis le 21 Janvier dernier, le tournoi interbancaire de football organisé par la Festrabank et ayant vu la participation de 12 équipes provenant de 11 banques et un établissement financier, a connu son épilogue ce samedi sur la pelouse synthétique Elite Sport de Godomey. Deux matchs étaient au programme de cette dernière journée.

Le premier, celui de la 3e place qui a opposé Orabank à la BIIC. Cette petite finale sera remportée par les éléments de la BIIC sur une belle démonstration qui leur a valu un score de 2 buts à 0. Orabank, finit donc 4e.

La deuxième rencontre était la plus attendue. C’est l’affiche NSIA Banque vs CAA, celle de la grande finale. Très tôt en début de match, ce sont les joueurs de la CAA qui ont vite pris les devants au tableau d’affichage. Près de 30 minutes de jeu et déjà 4-0. Les éléments de la NSIA Bank vont se réveiller en réduisant le score d’un but dans les derniers instants de la première période. A la pause, 4-1. Croyant pourvoir remonter au score, NSIA n’aura pas droit au miracle. Score final 4-1. La CAA remporte la 2e Edition du tournoi interbancaire de football.

L’équipe perdante (NSIA Banque) et l’équipe victorieuse (CAA) ont reçu chacun le trophée qui leur est dû en plus de biens de lots offerts par le sponsor officiel de cette 2e Edition, Moov Money qui a apporté son grand soutien au tournoi et qui ne compte pas s’en arrêter là.

« Nous affirmons cette volonté de travailler à vos côtés afin de pouvoir participer à cet essor collectif pour rehausser le niveau de notre système financier et ressortir ce point de solidarité que nous voulons faire voir au monde entier. Nous sommes avec vous, nous allons continuer de vous accompagner. Rassurez-vous, c’est un combat collectif », a déclaré Emmanuel VIODE, représentant de Moov Money.

A cette dernière journée de compétition, le Secrétaire Général de Festrabank Bénin et président du comité d’organisation du tournoi promet une 3e Edition mieux organisée : « Aucune œuvre humaine n’étant parfaite, le comité d’organisation a déjà pris en compte les petites insuffisances relevées autour de ce tournoi et s’engage résolument à y remédier », a confié Eraste AGOSSOU.

Fin donc de cette 2e Edition du tournoi interbancaire de football couverte par Moov Money et dont la grande gagnante est la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).

