Moov Africa renforce les capacités d’accueil de l’hôpital de Sèhouè

La Fondation de Moov Africa a doté le centre de santé de Sèhouè, commune de Toffo, d’équipements sanitaires dans la matinée de ce samedi 06 mai 2023. L’œuvre de l’opérateur mobile vise à renforcer les capacités d’accueil du centre, et à mieux prendre en charge les femmes qui viennent accoucher.

10 ans déjà que Moov Africa à travers sa fondation œuvre pour le bien-être des populations béninoises. Dans le cadre des festivités de cet évènement, le réseau GSM à l’occasion du 18e Tour cycliste, a initié une série d’actions. Ce samedi 06 mai 2023, c’est le centre de santé de Sèhouè, un arrondissement de la commune de Toffo, qui a eu l’honneur de recevoir les responsables de la fondation.

Une table d’accouchement et un kit, c’est l’appui que la Fondation Moov Africa a apporté au centre de santé.

Le don, selon Aurore HOUNGBEDJI, cheffe de la délégation de la Fondation Moov Africa vise à « renforcer l’image citoyenne et l’engagement social » du réseau de téléphonie mobile. Il s’agit d’après la cheffe de la délégation, « d’accourir au chevet des plus vulnérables, et surtout, d’œuvrer à la santé de la mère et de l’enfant ».

Joie et de satisfaction pour le personnel de santé

Les matériels offerts selon Aurel HOUNGBEME, médecin responsable, sont des matériels de qualité qui pourront augmenter les capacités d’accueil du centre. « Au lieu d’une table d’accouchement, le centre de santé grâce à la Fondation Moov Africa dispose désormais de 02 tables. Ce qui permet de prendre en charge simultanément deux femmes en travail », s’est-il réjoui. Le médecin responsable n’a pas manqué de formuler à cette occasion, quelques doléances. Il a exprimé le besoin de douches et toilettes pour les femmes de l’hôpital.

Sentiments de satisfaction chez Esther LIMA, sage-femme du centre de santé. « Avoir plusieurs matériels, ça encourage, et on parvient à bien prendre en charge les femmes », a-t-elle confié. Avec la table d’accouchement offer par la Fondation de Moov Africa, la sage-femme rassure pouvoir mieux prendre en charge les femmes qui viennent accoucher. A l’instar du médecin responsable, elle a souhaité que la Fondation Moov Africa à l’avenir, réalise d’autres actions pour le centre de santé.

Des doléances prises en compte par Aurore HOUNGBEDJI qui a promis revenir.

Avant Sèhouè, la représentante de la Fondation de Moov Africa s’était rendue au centre de santé de Kétou, dans le département du Plateau, pour le don d’un lit d’accouchement et de moustiquaires.

F. A. A.

7 mai 2023 par