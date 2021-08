Moov Africa rassure les abonnés de la tenue de ses promesses

Moov Africa tiendra toutes les promesses faites envers ses abonnés dans le cadre du concert de l’artiste Gims reporté à une date ultérieure. Les assurances ont été données par le Chef Division Communication Moov Africa Charles Loloma Hié lors d’un point de presse ce jeudi 26 août 2021 à Cotonou avec les organisateurs de l’évènement.

En raison de la recrudescence de la Covid-19 et de la suspension des manifestations culturelles et festives au Bénin, le concert de l’artiste Gims prévu pour le 27 août 2021 a été reporté à une date ultérieure. Moov Africa, sponsor officiel de l’évènement a entrepris pour le bonheur de ses abonnés des actions devant aboutir à une forme de récompense. Selon le Chef Division Communication Moov Africa Charles Loloma Hié, l’opérateur de téléphonie mobile tiendra toutes ses promesses. « Tout ce que nous avons donné comme promesse à nos abonnés, à nos clients et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sera tenu dans un délai très court », rassure-t-il. A l’en croire, Moov Africa ne ménagera aucun effort pour qu’il y ait un aboutissement heureux à toutes les actions lancées à leur égard. Les abonnés Moov Africa concernés sont déjà connus. Ils seront contactés pour être récompensés.

En tant qu’entreprise citoyenne, Moov Africa a exhorté ses millions d’abonnés et toute la population béninoise au respect des mesures barrières. « Nous sommes tenus de leur dire qu’il faut respecter les mesures barrières, toutes les obligations sanitaires pour que le taux de contamination au Covid-19 diminue dans notre pays », a déclaré Charles Loloma Hié.

L’Agence Tam-Tam communication, organisatrice de l’évènement a pris la responsabilité de rembourser tous ceux qui ont acheté le billet pour le concert Gims dans les points de vente ou via la plateforme The Pass Vip. Ces personnes doivent se présenter avec les tickets et leurs pièces d’identité pour se faire rembourser. Nous ne parlons pas de ceux qui ont gagné des Pass au travers des jeux de nos partenaires », a précisé Flavien Aidjinou chargé de communication du concert.

Le Concert Gims pourrait avoir lieu en décembre tenant compte de l’évolution de la situation. « Tout dépend de comment le taux de diminution des cas Covid-19 s’opère dans le pays. Et tout dépend finalement de la levée de suspension des manifestations au plan national par le gouvernement », a-t-il ajouté. Les organisateurs n’ont pas manqué de remercier les différentes autorités et les partenaires dont Moov Africa qui accompagne les activités visant l’épanouissement de la population.

A.A.A

