Moov Africa offre un module de trois salles et des kits à l’EPP de Otcha

Les responsables de la fondation de Moov Africa assistés du président de la fédération béninoise du cyclisme et de la directrice de l’association engagement et action sociale EAS, Sandra IDOSSOU, ont inauguré ce jeudi 05 octobre 2023, un module de trois salles de classe entièrement équipé à Otcha dans la commune de Dassa.

La cérémonie de remise des clés a enregistré la présence du chef de l’arrondissement de Dassa1 Osée AKPAKI représentant maire de la commune, des responsables en charge des enseignement maternel et primaire et les parents d’élèves fortement mobilisés pour la circonstance.

Constitué de trois salles de classe entièrement équipées , un magasin, un bureau de directeur et une terrasse, ce joyau inauguré est un ouf de soulagement pour les différents acteurs de l’école primaire publique d’Otcha. Au cours de la même cérémonie, les responsables de la fondation de Moov Africa ont offert à chacun des apprenants de cette école, un kit scolaire.

Selon Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la fondation de Moov Africa, le joyau offert vise principalement à réaffirmer l’engagement sociale de Moov Africa Bénin dans le secteur de l’éducation. « L’accès à l’éducation est un droit fondamental pour chaque enfant et la fondation de Moov Africa Bénin en fait un axe principal », a-t-elle fait savoir. En plus du module de salle de classes, rappelle-t-elle, l’EPP Otcha fait partie des écoles bénéficiaires des kits scolaires dans le cadre de l’action « CARAVANE DE LA RENTREE SCOLAIRE ».

A l’en croire, depuis deux semaines comme à l’accoutumé, plusieurs milliers de kits scolaires sont en cours de distribution sur toute l’étendue du territoire national par la fondation de Moov Africa Bénin.

« En tant qu’individu ou personne morale, nous avons la responsabilité de garantir à chaque enfant le droit fondamental à une éducation de qualité. Offrir des kits scolaires est un moyen tangible de concrétiser cet engagement de construction d’un monde où tous les enfants ont la possibilité de réussite », a fait remarquer par ailleurs la secrétaire exécutive de la fondation de Moov Africa Bénin. Adressant des mots d’encouragement à l’endroit des enseignants de l’EPP Otcha, elle les a invités à prendre soin de l’infrastructure.

Au nom des apprenants, Souleymane Mamoud a remercié la fondation de Moov Africa Bénin pour son geste. Depuis la création de l’EPP Otcha en 2019, explique le représentant des apprenants, les deux modules de deux classes chacun dont dispose l’école, seront insuffisants pour l’année scolaire 2023-2024, puisque l’école ouvrira la classe de CM1. Un nouveau bâtiment s’avère nécessaire pour la bonne conduite des activités pédagogiques.

« Comme une providence, la fondation de Moov Africa est venue endiguer cette inquiétude naissante », a soutenu Souleymane Mamoud avant de prendre l’engagement de faire un bon usage du joyau offert.

Abordant dans le même sens, le président de l’association des parents d’élèves de l’EPP Otcha, Philip Obaowo et le représentant de la communauté peul Amadou Oumarou ont tour à tour dit leurs reconnaissances et gratitudes à l’endroit de tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de l’infrastructure notamment, la fondation de Moov Africa Bénin, à qui ils ont demandé de penser à nouveau aux plus jeunes t enfants d’Otcha à travers des infrastructures pour la maternelle.

Au nom du maire de la commune de Dassa-Zoumè, le chef d’arrondissement de Dassa1 Akpaki Osée a aussi dit ses mots de remerciement et d’encouragement à l’endroit de la fondation de Moov Africa Bénin. « C’est beau ! C’est joli ! C’est agréable et c’est pourquoi nous voudrions tout simplement dire toutes nos gratitudes au généreux donateur, à tous ceux-là qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de la réalisation qui est un joyau pour nous aujourd’hui », a- t-il lancé à l’assistance.

Soulignant qu’il manque de mot pour apprécier à sa juste valeur ce que la fondation de Moov Africa Bénin et ses partenaires ont fait, il a indiqué qu’il est sûr que les âmes des enfants vont les récompenser au-delà de leurs attentes. Il a par ailleurs pris l’engagement d’accompagner les différents acteurs de l’école afin de promouvoir le succès dans cette localité.

A son tour, la présidente de l’association engagement et action sociale (EAS) Sandra Idossou accompagnée de celle de qui est parti le plaidoyer de la création de l’école primaire publique d’Otcha, Ramath Mouhamad, est revenue sur l’histoire de l’école avant de demander à sa coéquipière de placer un mot vu que leur rêve est enfin traduit dans les réalités. « Je remercie tous ceux qui sont venus ici aujourd’hui. Je remercie tous ceux qui travaillent depuis plusieurs années au côté de Sandra pour que nous soyons ici aujourd’hui. Je remercie la fondation de Moov Africa Bénin. Que Dieu vous rende au centuple tous vos gestes », a lancé dame Ramath Mouhamad comblée de joie.

Le président de la fédération béninoise du cyclisme Romuald Hazoumè

pour sa part est revenu sur la nécessité pour les enfants peuls de la localité de perpétuer la tradition de cette communauté. « La population peul est l’une des populations qui sont restées purs. Elle a gardé sa tradition de nomade et celle de sa langue. C’est très important. Pour moi ce qui serait bien, les petits enfants-là lorsqu’ils apprennent à lire, à écrire et à évoluer, il faut qu’il continue la tradition de leurs parents avec une modernité dans la vision du Bénin d’aujourd’hui », a souhaité le président de la fédération béninoise du cyclisme.

Rappelons que plusieurs dizaines d’apprenants ont reçu des mains des responsables de la fondation Moov Africa Bénin, leur kit scolaire. Des instruments de mathématiques et des boites de craies ont été également remis aux enseignants de l’école primaire publique d’Otcha au cours de cette cérémonie.



Quelques images

6 octobre 2023 par