Moov Africa fournit les meilleures performances de l’Internet mobile au Bénin

Moov Africa domine nettement par ses belles performances sur l’Internet mobile . C’est ce que révèle le baromètre nPerf sur les connexions mobile au Benin en 2020. Cette étude nPerf repose sur les tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile nPerf disponible sur iOS et Android. Au cours de l’année 2020, les utilisateurs de l’application nPerf ont réalisé 8 731 tests au Bénin.

En finissant largement n°1 sur les débits et la latence ainsi que sur les performances en navigation web et streaming, Moov Africa ne laisse aucune chance à son rival MTN.

Les grandes lignes du rapport



L’intégralité du rapport 2020

