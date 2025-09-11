Moov Africa et la Fondation Eya relancent leur partenariat sur WeLovEya

Moov Africa Bénin et la Fondation Eya renforcent leur collaboration pour la quatrième édition du Festival WeLovEya à Cotonou.

Un accord de partenariat a été signé, mercredi 11 septembre 2025, au siège de Moov Africa Bénin, à Cotonou, entre l’opérateur de téléphonie mobile et la Fondation Eya. C’est dans le cadre de la quatrième édition du festival WeLovEya.

Le président de la Fondation Eya, Lionel Talon, et le Directeur Général de Moov Africa Bénin, Omar Nahli, ont réaffirmé leur ambition commune : faire du festival une vitrine culturelle de référence au Bénin et au-delà.

Né il y a trois ans, WeLovEya s’est imposé comme un rendez-vous majeur de la musique urbaine et de l’afrobeat au Bénin. Chaque édition attire des milliers de festivaliers venus vibrer au rythme des artistes locaux et internationaux.

La quatrième édition de WeLovEya promet un spectacle de grande envergure. Elle se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 sur la Place de l’Amazone à Cotonou. Les organisateurs annoncent déjà une programmation encore plus riche, alliant découverte musicale, valorisation des talents...

M. M.

11 septembre 2025 par ,