Moov Africa domine nettement l’Internet mobile au Bénin.

Le rapport nPerf 2022 sur le baromètre des connexions Internet mobiles au Bénin est disponible . Comme en 2021, Moov Africa confirme son statut de leader

Les abonnés Moov Africa ont bénéficié des meilleures performances de l’Internet mobile en 2022.

Notre analyse

En 2022, les Béninois ont davantage testé leurs connexions mobiles à Internet qu’au cours de l’année précédente. En effet, au cours de l’année 2022, les utilisateurs de l’application mobile nPerf ont réalisé 26 121 tests (hausse de 73%) sur les réseaux des deux principaux fournisseurs du Bénin.

Pour éviter tout biais dans notre étude, nous appliquons des filtrages de pertinence sur ces tests, si bien que notre étude porte sur un total de 6 866 tests de débit, 3 209 tests de navigation et 2 844 tests de streaming sur YouTube.

Moov Africa domine nettement sur l’Internet mobile en 2022.

Une nouvelle fois, ce fournisseur remporte haut la main la course des débits et de la latence, ainsi que sur les performances sur la navigation web et le streaming vidéo. Il ne laisse donc aucune chance à son rival MTN.

On note une hausse globale des résultats chez les deux opérateurs en un an, particulièrement chez MTN qui reste néanmoins largement derrière Moov Africa qui enregistre un score de 53 681 points.

nPerf propose l’étude sur la qualité de l’Internet mobile reposant sur une des plus grandes bases de données de tests en crowdsourcing au Bénin. Ces derniers reflètent l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs sur Internet. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public.

