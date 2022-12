Moov Africa distingué meilleur opérateur mobile

L’édition 2022 de Bénin Showbiz Awards a été célébrée dans la soirée du samedi 03 décembre 2022. Au cours d’une cérémonie riche en couleurs qui a eu pour cadre le palais des congrès de Cotonou, Moov Africa a été distingué meilleur opérateur mobile au Bénin.

Moov Africa récompensé pour ses nombreuses actions de promotion de la culture au Bénin. Le réseau GSM a été nominé meilleur opérateur mobile samedi 03 décembre à l’occasion du 5e anniversaire de Bénin Showbiz Awards.

Une distinction bien méritée

Moov Africa mérite bien le prix de meilleur opérateur mobile. Ceci, en raison des nombreuses actions réalisées dans le domaine culturel ces dernières années, l’année 2022 surtout, a souligné Mostafa EL HOUTI, représentant le directeur général de Moov Africa. Beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine, a-t-il insisté rassurant de l’accompagnement de l’opérateur GSM aux côtés de Bénin Showbiz Awards.

Profitant de l’occasion de cette cérémonie de distinction, le directeur marketing et communication de Moov Africa a informé le public du festival ‘’Weloveeya’’, un grand événement culturel que le réseau GSM prévoit les 10 et 11 décembre prochain à la place de l’Amazone. Plusieurs artistes béninois (Richard Flash, Nikanor, Sèssimè, etc), et d’autres stars internationales seront conviés à cette place pour des moments inouïs de détente et de distraction avec le public béninois.

Dans la dynamique de procurer de meilleurs moments à la population béninoise, le réseau de téléphonie mobile a créé plusieurs Fans Zone à cette occasion de la 22e édition de la Coupe du monde. De quoi permettre aux populations, abonnés et non abonnés Moov, de suivre tous les matchs de la plus grande compétition de football. C’est des centaines et milliers de personnes qui suivent les matchs de la Coupe du monde sur ces Fans Zone ouverts à des points stratégiques de Cotonou (Plage de Fidjrossè, Code Bar aéroport, Code Bar Plage), au centre-ville d’Abomey-Calavi, et à Zogbadjè non loin du campus universitaire, a fait savoir Mostafa EL HOUTI.

Dans son mot d’ouverture, le promoteur de Bénin Showbiz Awards a remercié le chef de l’État pour l’intérêt qu’il accorde à la culture béninoise dans son programme de gouvernance. TALON en arrivant au pouvoir en 2016 a promis de « révéler le Bénin au monde », a rappelé Ousmane OWADE s’interrogeant sur la part qu’il pouvait y prendre. D’où l’idée de création de Bénin Showbiz Awards. « Si nous voulons faire de notre pays une destination privilégiée, nous devons donner une visibilité internationale à notre culture », a-t-il souligné. « Nous sommes le meilleur peuple au monde », a ajouté le promoteur de Bénin Showbiz Awards mettant en valeur la richesse culturelle du Bénin, et les talents des artistes béninois. Il a pour finir, exprimé ses remerciements à Moov Africa pour le soutien et l’intérêt accordé à la culture béninoise.

Plusieurs artistes et acteurs culturels ont été récompensés au cours du 5e anniversaire de Bénin Showbiz Awards. On peut citer entre autres, Claude BALOGOUN, meilleur réalisateur vidéo ; Alexandre SOSSOU, meilleur acteur politique à la culture ; Fanny SENAN, meilleur voix d’or ; Festizik Cotonou Barbecue, meilleur évènement culturel ; Edjooor, meilleur album ; Nadège GBETIN, meilleure femme de Showbiz, etc.

F. A. A.

Quelques images

4 décembre 2022 par