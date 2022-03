Moov Africa Bénin sponsorise le tournoi de Golf de Cotonou

Le réseau Moov Africa en collaboration avec Cotonou Golf club a organisé la première édition du tournoi de Golf. Environ 50 golfeurs du Bénin, et des pays étrangers ont participé à cette compétition qui s’est achevée par un dîner de gala dans la soirée de ce samedi 26 mars 2022.

Moov Africa engagé à promouvoir le sport de Golf au Bénin. Le réseau de téléphonie mobile a organisé un tournoi ce weekend à Cotonou. La compétition a été l’occasion pour les nouveaux joueurs de s’initier au sport de Golf dans la journée du vendredi 25 mars, avant samedi, jour du tournoi. Les meilleurs golfeurs ont reçu des trophées. Plusieurs lots (pokets wifi, tablettes, et autres cadeaux) ont été distribués aux invités à l’occasion du dîner de gala.

Le secrétaire général de Cotonou Golf club a rappelé quelques principes du sport de Golf. « Le jeu de Golf est en majeure partie pratiqué sans le recours d’un arbitre ou d’un juge. Le jeu repose sur l’honnêteté du joueur tant en ce qui concerne le respect des autres joueurs que l’observation des règles. Il est de la responsabilité du joueur de lire et de comprendre les règles du Golf. Ce jeu repose sur la patience, la précision, la rigueur et le plaisir de jouer, le plaisir d’être avec les autres », a expliqué Gilles Guerard.

Autant de valeurs que partage Moov Africa, et qui l’ont amené à sponsoriser le tournoi.

Selon le Directeur général de Moov Africa, le partenariat entre Moov Africa et Cotonou Golf Club est né d’une simple histoire. Sa volonté de « taper quelques balles », à son arrivée à Cotonou pour ses nouvelles fonctions.

Des entretiens avec les personnalités que Omar Nahli avait rencontrées, le Golf s’est vite invité dans les débats. D’où l’idée de création de ce tournoi.

« Moov Africa et Cotonou Golf Club, c’est des valeurs communes. Moov Africa est à l’image du club, un club très jeune, et très dynamique qui se développe chaque semaine avec de nouveaux adhérents », a félicité le Directeur général. Il a, pour finir, exprimé ses remerciements à toutes les personnes qui ont honoré la cérémonie de leur présence. Ce qui, souligne-t-il, témoigne de l’amitié à Moov Africa.

L’ambassadeur du Maroc près le Bénin, SEM. Rachid Rguibi, le ministre des sports, Oswald Homéky, et plusieurs autres personnalités ont assisté à la cérémonie de remise de trophées.

Cotonou Golf club

Cotonou Golf club est l’un des clubs les plus anciens au Bénin. Il a été créé vers les années 2000. Le club selon son secrétaire général compte environ 60 joueurs plus ou moins réguliers. Il reçoit chaque semaine, l’adhésion de nouveaux membres.

Quelques images





















F. A. A.

27 mars 2022 par