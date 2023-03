Moody’s confirme la notation A3 de l’ACA et renforce la perspective à « Positive »

• Moody’s a confirmé la notation A3 de la solidité financière de l’ACA (IFSR) pour la cinquième année consécutive et a revu la perspective de « stable » à « positive ».

• Moody’s a noté que les perspectives positives reflètent la forte croissance de base des membres de l’ACA, ce qui a entraîné une meilleure diversification du portefeuille, un renforcement concordant du capital ainsi qu’une rentabilité continue malgré l’environnement opérationnel difficile.

• Moody’s a déclaré que la démonstration continue d’une solide performance de souscription et de la capacité à recouvrer les sinistres au regard des accords avec les créanciers privilégiés, d’une forte adéquation du capital, ainsi que la capacité à conserver un solide soutien en réassurance pourraient accroître la notation de l’ACA.

Nairobi, le 7 mars 2023 – L’agence de notation Moody’s Investors Service (‘‘Moody’s’’) a confirmé la notation de solidité financière de l’assurance (IFSR) A3 de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) pour la cinquième année consécutive et a revu la perspective « stable » à « positive ».

Selon Moody’s, cette révision de perspective reflète la forte croissance de base des pays membres de l’ACA, qui a entraîné une meilleure diversification du portefeuille, une meilleure adéquation du capital et une bonne rentabilité malgré l’environnement opérationnel difficile. En outre, l’ACA bénéficie de son statut de créancier privilégié (PCS) de ses États souverains membres, ce qui la protège contre le risque de défaillance des États souverains membres en garantissant les recouvrements des créances payées sur les garanties.

Grâce à la forte augmentation du nombre de ses Etats membres et de ses capitaux propres, l’ACA a vu sa notation A/Stable rétablie par les agences de notations Standard & Poor’s et Moody’s au fil des ans. L’amélioration constante de la performance financière, l’engagement de ses actionnaires qui continuent à maintenir le statut de créancier privilégié, son portefeuille d’investissement conservateur et de haute qualité ainsi que les relations solides avec un certain nombre de réassureurs mondiaux qui fournissent une capacité de risque importante, sont autant d’éléments qui soutiennent la confirmation de la notation de l’ACA.

La perspective « positive » permettra non seulement à l’ACA d’être mieux placée pour appuyer davantage ses pays membres, mais aussi d’attirer de nouveaux actionnaires et accroître son portefeuille. En outre, la perspective positive est un indicateur favorable pour le relèvement de la notation de crédit, à condition que l’ACA continue à démontrer ses solides performances en matière de souscription et sa capacité à recouvrer les créances au regard des accords avec les créanciers privilégiés, et entre autres facteurs, une certaine pression ascendante en vue d’une mise à niveau pourrait survenir. Le communiqué de presse de Moody’s est accessible ici.

Commentant la notation, Manuel Moses, directeur général d’Africa Trade Insurance, a déclaré : « Cette révision positive est conforme à nos objectifs stratégiques pour la période 2023-2027, dans lesquels nous nous sommes fixés d’améliorer la perspective de notre notation pour la rendre positive dès la première année de la stratégie, et d’obtenir un relèvement de la notation d’au moins "AA"/stable par Moody’s et S&P au cours de la présente stratégie. Nous entendons y arriver en doublant nos expositions et en augmentant notre capital à plus de 1 milliard USD ».

Le mandat de l’ACA consiste à fournir une assurance contre les risques politiques et de crédit commercial, ainsi que d’autres produits d’atténuation des risques à ses Etats membres et aux acteurs des secteurs public et privé concernés. Ces produits d’assurance, non seulement encouragent et facilitent directement l’investissement direct étranger ainsi que l’investissement du secteur privé local dans nos pays membres, mais aussi contribuent au commerce intra- et extra-africain.

À propos de l’Agence africaine d’assurance commerciale

L’ATI a été fondée en 2001 par des États africains pour couvrir les risques liés au commerce et à l’investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. L’ATI fournit principalement des assurances contre le risque politique, l’assurance-crédit et l’assurance-caution. Depuis sa création, l’ATI a soutenu des investissements et des échanges commerciaux d’une valeur de 78 milliards de dollars US en Afrique. Depuis plus d’une décennie, l’ATI a maintenu une notation "A/Stable" pour la solidité financière et le crédit de contrepartie par Standard & Poor’s, et en 2019, l’ATI a obtenu une notation A3/Stable de Moody’s, qui a maintenant été révisée à A3/Positif.

