Montant de la TVM à payer selon la puissance et le type du véhicule

La TVM (Taxe sur les Véhicules à Moteur) est due par tout propriétaire de véhicules à moteur à trois ou quatre roues immatriculés au Bénin. Le montant à payer est déterminé en fonction de la puissance du moteur, du type de transport (privé ou public ; de personnes ou de marchandises) pour lequel la voiture est utilisée ou selon qu’il s’agisse d’un véhicule appartenant à une société.

Le montant de la TVM est de 15 000 FCFA pour les véhicules à trois (03) roues.

La TVM est fixée selon la puissance du moteur en ce qui concerne les véhicules de transport privé de personnes ou de marchandises. Ainsi, pour tout véhicule de puissance inférieure ou égale à 7 chevaux, le propriétaire paiera 20 000 FCFA. Le montant est de 30 000 FCFA pour une puissance comprise entre 8 et 10 chevaux ; 40 000 FCFA pour les véhicules d’une puissance de 11 à 15 chevaux et 60 000 FCFA pour ceux au-dessus de 15 chevaux.

Pour les véhicules appartenant à une société, la TVM due est de 150 000 FCFA pour une puissance inférieure ou égale à 7 chevaux et 200 000 FCFA lorsque la puissance du moteur est supérieure à 7 chevaux.

En ce qui concerne les véhicules de transport public, c’est le nombre de places qui est pris en compte lorsqu’il s’agit de transport de personnes. Ainsi, les véhicules dont les places assises sont comprises entre 0 et 9, les propriétaires verseront 38 000 FCFA. Pour 10 à 20 places, la TVM due est de 57 000 FCFA et de 86 800 FCFA pour les véhicules de plus de 20 places.

C’est le poids du véhicule qui est pris en compte dans le cas des véhicules de transport de marchandises. Pour un poids compris entre 0 et 2,5 tonnes, le propriétaire du véhicule paiera 49 500 FCFA. Les propriétaires de véhicule dont le poids se situe entre 2,6 et 5 tonnes verseront 57 000 FCFA ; 86 800 FCFA pour 5,01 à 10 tonnes et 136 400 FCFA pour les véhicules de plus de 10 tonnes.

La TVM est désormais payable exclusivement en ligne via le lien tvm.impots.bj

