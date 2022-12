“Mon sentiment est que le Bénin a trouvé son modèle de développement”

Au terme d’une visite jeudi 29 décembre 2022 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), l’ex premier ministre, Lionel ZINSIOU s’est dit très impressionné par le projet d’industrialisation du gouvernement béninois.

A l’instar de plusieurs autres personnalités béninoises et étrangères, Lionel ZINSIOU, ancien premier ministre de la République a visité dans l’après-midi du jeudi 29 décembre 2022, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Au terme de la séance d’explication avec le directeur général de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Béhéton LETONDJI, et la visite de site, il s’est dit très impressionné ; d’abord parce que « les choses sont allées très vite » à la GDIZ ; puis parce que c’est le plus grand projet d’industrialisation en Afrique de l’Ouest. « Ce qui me frappe le plus, c’est la main d’œuvre », a confié l’ancien premier ministre, fier du centre de formation au métier de textile dans la zone, le plus grand qu’il n’ait jamais vu.

A travers le projet GDIZ, l’avenir du Bénin selon Lionel ZINSOU n’est pas dans 20 ans ; il est très proche, a-t-il ajouté très heureux que le pays figure parmi les plus dynamiques. Ce qui intéresse tout économiste fait-il savoir, c’est de voir un modèle de développement se mettre en place, moins dépendant, qui crée des emplois pour la jeunesse ; et tout financier a la responsabilité de convaincre les investisseurs, les industriels.

Au lieu de 10 ans, la GDIZ va se développer sur 05 ans

Le directeur général de la SIPI-BENIN a rappelé l’objectif de la zone. Prévue pour se développer sur 10 ans, la zone selon Béhéton LETONDJI va se développer sur une période de 05 ans, en raison de l’engouement qu’elle suscite auprès des investisseurs. Sur la première phase de développement de 400 hectares, 36 investisseurs intervenant dans divers domaines ont déjà signé le contrat pour s’installer. 15 autres sont en attente pour la phase de de développement de la seconde phase de 400 hectares.

Le DG de la SIPI-BENIN a informé l’ancien premier ministre des mesures prises par le gouvernement pour procurer l’énergie électrique aux investisseurs. Il a évoqué à l’occasion, le projet de construction d’une centrale de 143 Mégawatts, la construction d’une centrale par le groupe ARISE, et des deux projets de construction de pipeline dont un pipeline de WAPCO.

