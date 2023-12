Mohammed VI propose une autre approche pour faire face aux défis climatiques

Le Souverain marocain a adressé un message à la COP 28 qui se tient à Dubaï. Au cours de cette rencontre internationale de haut niveau, consacrée aux défis climatiques dans le monde, le Roi du Maroc a plaidé en faveur d’un Pacte pour l’action face au défi climatique.

« Aussi nécessaire qu’elle soit, la négociation climatique n’est pas - et ne peut devenir - une fin en soi. Il est un temps pour négocier, et il est un temps pour agir », c’est ce qu’a laissé entendre le Roi Mohammed VI du Maroc dans son discours au Sommet mondial sur l’action climatique, organisé dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP28), à Dubaï.

Selon le Roi, le temps pour agir est déjà là. Pour Mohammed VI, il s’agit d’un Pacte pour l’action qu’il faudra lancer sans délai. Tout comme le changement climatique s’amplifie inexorablement, les COP doivent sortir de la logique des "petits pas", qui les caractérise depuis trop longtemps », a-t-il souligné. « Entre l’action climatique par "petits pas" et les défis climatiques imminents qui s’imposent significativement, se crée un fossé qu’il convient de combler sans délai », a ajouté le Souverain.

Pour le Roi du Maroc, entre les voix de ceux qui se résignent aux "petits pas", et de ceux qui ne jurent que par les "grandes ruptures, il y a un chemin fait de pragmatisme certes, mais aussi de volontarisme, d’ambition et de vision. Chemin qu’il a exhorté toute la communauté internationale à emprunter si, dira-t-il, le dessein commun, est toujours d’être à la hauteur des engagements souscrits à la COP 21 de Paris en 2015, et à la COP 22 à Marrakech en 2016.

Tout en admettant que les conclusions du Premier Bilan Mondial de la mise en œuvre de l’Accord de Paris attestent d’une dynamique universelle autour de la question climatique, le Souverain a affirmé que « les efforts d’adaptation observés demeurent fragmentés, progressifs et très inégalement répartis entre les régions, et particulièrement les plus vulnérables aux effets dévastateurs du dérèglement climatique ».

Pour le Roi du Maroc, la gestion mondiale de la crise climatique ne peut que s’orienter vers une approche plus adaptée aux contraintes nationales, centrée sur une croissance qualitative durable et surtout sur une vision à vocation humaniste.

SM. Mohammed VI a évoqué à l’occasion, la conviction du Maroc, dont l’engagement climatique est précurseur, se concrétise à travers plusieurs leviers stratégiques et politiques, dont une Contribution Nationale Déterminée rehaussée en 2021.

Le Souverain a cité dans ce contexte le Nouveau Modèle de Développement conçu dans une optique de durabilité et la Stratégie Nationale de Développement Durable, pensée et déclinée dans une perspective de forte inclusion.

« Au Maroc, l’essor des Énergies Renouvelables et durables, le développement des filières d’hydrogène vert compétitif, notre connectivité grandissante avec les marchés mondiaux et l’organisation d’une Coupe du monde de football entre deux continents sont autant de preuves de la vision d’intégration régionale que nous portons", a a indiqué Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

