Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale

Béninoises, Béninois,

Chers Compatriotes,

Le 11 janvier 2026, vous élirez les députés appelés à siéger à l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature, dans un contexte sécuritaire exigeant vigilance, responsabilité et unité. Depuis 2016, des réformes importantes ont été engagées pour renforcer la défense et la sécurité nationale. Les députés de MOELE-BÉNIN s’inscriront dans cette dynamique, avec la volonté de préserver les acquis et de les renforcer par une action parlementaire utile et responsable.

À l’Assemblée nationale, les députés de MOELE-BÉNIN agiront en priorité pour consolider le cadre législatif de lutte contre l’extrémisme violent, le terrorisme et les groupes armés. Ils porteront des lois adaptées aux nouvelles menaces, renforceront les dispositifs de prévention, encourageront la coopération transfrontalière et veilleront à une meilleure protection des populations vulnérables. Ils défendront également des politiques publiques cohérentes en matière d’éducation, d’emploi des jeunes et de développement local, afin de traiter les causes profondes de la radicalisation.

Les députés de MOELE-BÉNIN exerceront pleinement leur mission de contrôle démocratique des Forces de Défense et de Sécurité. Ce contrôle visera à garantir la transparence des actions, le respect des droits humains et l’efficacité des moyens engagés, dans un esprit de soutien aux forces déployées sur le terrain. Ils encourageront une coproduction de la sécurité, fondée sur un dialogue permanent entre les institutions, les forces de sécurité et les citoyens.

Convaincus que la sécurité durable passe aussi par la cohésion sociale, les députés de MOELE-BÉNIN soutiendront des programmes civiques, éducatifs et culturels en faveur des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, ainsi que des initiatives de développement communautaire dans les zones exposées.

Béninoises, Béninois,

Le 11 janvier 2026, votre voix comptera.

Avec les députés de MOELE-BÉNIN, le choix est celui d’une sécurité ferme, démocratique et humaine, au service de la paix, de l’unité nationale et du progrès partagé.

8 janvier 2026 par