jeudi, 8 janvier 2026 -

1383 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

10ᵉ législature

Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale




Béninoises, Béninois,
Chers Compatriotes,

Le 11 janvier 2026, vous élirez les députés appelés à siéger à l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature, dans un contexte sécuritaire exigeant vigilance, responsabilité et unité. Depuis 2016, des réformes importantes ont été engagées pour renforcer la défense et la sécurité nationale. Les députés de MOELE-BÉNIN s’inscriront dans cette dynamique, avec la volonté de préserver les acquis et de les renforcer par une action parlementaire utile et responsable.

À l’Assemblée nationale, les députés de MOELE-BÉNIN agiront en priorité pour consolider le cadre législatif de lutte contre l’extrémisme violent, le terrorisme et les groupes armés. Ils porteront des lois adaptées aux nouvelles menaces, renforceront les dispositifs de prévention, encourageront la coopération transfrontalière et veilleront à une meilleure protection des populations vulnérables. Ils défendront également des politiques publiques cohérentes en matière d’éducation, d’emploi des jeunes et de développement local, afin de traiter les causes profondes de la radicalisation.

Les députés de MOELE-BÉNIN exerceront pleinement leur mission de contrôle démocratique des Forces de Défense et de Sécurité. Ce contrôle visera à garantir la transparence des actions, le respect des droits humains et l’efficacité des moyens engagés, dans un esprit de soutien aux forces déployées sur le terrain. Ils encourageront une coproduction de la sécurité, fondée sur un dialogue permanent entre les institutions, les forces de sécurité et les citoyens.

Convaincus que la sécurité durable passe aussi par la cohésion sociale, les députés de MOELE-BÉNIN soutiendront des programmes civiques, éducatifs et culturels en faveur des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, ainsi que des initiatives de développement communautaire dans les zones exposées.

Béninoises, Béninois,

Le 11 janvier 2026, votre voix comptera.

Avec les députés de MOELE-BÉNIN, le choix est celui d’une sécurité ferme, démocratique et humaine, au service de la paix, de l’unité nationale et du progrès partagé.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Message de la FCBE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du (…)
Lire la suite

Message de UP-R


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations. L’ UP le Renouveau, a (…)
Lire la suite

MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des (…)
Lire la suite

Gouvernance locale et transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, La gestion de nos communes (…)
Lire la suite

Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Lire la suite

Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, (…)
Lire la suite

Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
Lire la suite

LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
Lire la suite

AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Au cours des dernières (…)
Lire la suite

Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au Bénin, l’agriculture (…)
Lire la suite

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Lire la suite

Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Lire la suite

La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Lire la suite

Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner (…)
Lire la suite

GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires