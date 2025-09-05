Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) soutient la candidature du ministre d’État, Romuald Wadagni chargé de l’Économie et des finances. C’est au terme de la rencontre tenue jeudi 3 septembre 2025, avec le candidat au siège du parti à Zongo, Cotonou.

Le Bureau politique national de Moele Bénin vient d’afficher son soutien pour la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026. « Bien que cette décision soit un gage de reconnaissance de la part de tous les membres du Bureau politique national, de la capacité du candidat à assurer, à la suite du président Patrice Talon, un développement harmonieux et équitable du Bénin, elle sera, conformément aux statuts du parti, soumise pour adoption au congrès extraordinaire convoqué à cet effet, le vendredi 5 septembre 2025 », a déclaré le président du parti Jacques Ayadji. Le congrès extraordinaire de ce jour permettra donc d’attester le choix de Romuald Wadagni.

A.A.A

