Moele-Bénin s'attachera à consolider la démocratie béninoise par l'inclusion et le dialogue




Béninoises, Béninois,
Chers compatriotes,

Depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation, le Bénin a fait le choix courageux du pluralisme, de la liberté d’expression et de la participation citoyenne. Ces acquis démocratiques constituent le socle de notre vivre-ensemble et méritent d’être préservés, consolidés et adaptés aux réalités actuelles.

Pour MOELE-BÉNIN, la démocratie ne se résume pas à des élections régulières. Elle repose sur des libertés publiques effectives, des médias responsables et une société civile active. Dans la continuité du soutien aux actions du gouvernement du Président Patrice TALON, notre parti s’engage, pour la 10ᵉ législature, à œuvrer à la préservation des acquis démocratiques, tout en renforçant leur portée au service de l’Humain.

MOELE-BÉNIN défend une liberté d’expression protégée, encadrée par la loi et exercée dans le respect des institutions. Nous nous engageons également pour une presse libre, indépendante et professionnelle, véritable pilier du débat public. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans intimidation ni censure, dans le strict respect de l’éthique et de la déontologie, conditions essentielles à une information crédible et utile aux citoyens.

La société civile occupe une place centrale dans notre vision. Pour MOELE-BÉNIN, associations, ONG et organisations citoyennes ne sont pas des acteurs périphériques, mais des partenaires du développement démocratique. Nous plaiderons pour la mise en place de cadres permanents de concertation, afin que les préoccupations des citoyens nourrissent réellement le travail parlementaire et l’action publique.

Nos députés s’attacheront à ce que les libertés de réunion, de manifestation et d’association soient garanties, car elles traduisent la vitalité d’une démocratie apaisée. Pour MOELE-BÉNIN, un peuple libre est un peuple qui progresse, innove et construit dans la responsabilité.

Béninoises, Béninois,

Le 11 janvier 2026, votre voix comptera.

Depuis sa création, le parti fait le choix du dialogue, de la transparence et de l’inclusion. Construire un Bénin où chaque voix compte, dans l’unité et le respect de la diversité, telle est l’ambition portée par MOELE-BÉNIN pour la 10ᵉ législature.

6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




