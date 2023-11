Mise en service de la bourse régionale de l’électricité de la Cedeao

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie du gouvernement du Bénin a procédé, vendredi 17 novembre 2023, à l’inauguration officielle du Centre d’information et de Coordination du marché régional de l’électricité de la CEDEAO au siège du West African Power Pool (WAAP) à Abomey-Calavi. C’est en présence du Secrétaire général du WAAP, Siengui Apollinaire KI, de l’envoyé spécial du président en exercice de la CEDEAO, des acteurs clés du secteur de l’électricité ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Les entreprises des pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) peuvent désormais acheter et vendre de l’énergie électrique grâce à la mise en place du Centre d’Information et de Coordination (CIC). Les opérations seront effectuées sur la base d’une procédure transparente, ouverte et compétitive qui respectent les règlements régionaux sur le commerce de l’électricité. L’accès à l’énergie électrique est l’un des défis majeurs de la CEDEAO car près de la moitié des populations n’a pas accès à l’électricité. Selon la Vice-Présidente de la CEDEAO, Damtien Tchintchibidja, le CIC permettra de réduire les délestages fréquents et les tarifs de l’électricité généralement élevés, d’accroître l’accès à l’électricité, d’assurer un développement industriel et de promouvoir la production indépendante de l’énergie. « Notre objectif au sein du WAPP est de relever le taux des transactions transfrontalières en matière d’échange d’énergie électrique, qui est actuellement d’environ 10 %, c’est-à-dire en dessous du taux des échanges intracommunautaires tous secteurs confondus », a affirmé Damtien Tchintchibidja.

Moins de 25 ans après sa création, le WAAP a affiché d’importantes réalisations avec la construction de plus de 5500 km de lignes haute tension et de 2414 MW de capacités de production. Le programme de développement des infrastructures a permis d’interconnecter les réseaux de 13 pays de l’Afrique de l’Ouest. (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Guinée Bissau, Gambie et Mauritanie). Avec la mise en place du CIC, le défi selon le Secrétaire général du West African Power Pool, sera de faire en sorte que le marché puisse jouer pleinement son rôle de bourse de l’électricité en Afrique de l’Ouest avec des sociétés d’électricité solvables pour permettre d’améliorer la qualité des services de l’électricité au profit des populations.

Abomey-Calavi, capitale ouest-africaine de l’électricité

La Banque Mondiale a apporté un soutien significatif au WAPP et au CIC pour faciliter l’établissement des capacités institutionnelles, réglementaires et opérationnelles essentielles à la gestion du marché régional de l’électricité. « Nous comptons mobiliser des financements substantiels et une assistance technique conséquente pour renforcer les capacités opérationnelles du CIC, garantissant ainsi le bon fonctionnement du marché du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain et soutenant les pays dans leur adaptation aux procédures et réglementations régionales », a confié le Représentant de la Banque Mondiale, Kwawu Mensan Gaba, Kwawu Mensan.

Le projet du Centre d’Information et de Coordination a bénéficié d’un financement de 30 millions d’euros et d’une assistance technique de 8 millions d’euros de l’Union Européenne. Il comprend la construction du bâtiment du CIC à Abomey-Calavi, la fourniture et l’installation de l’équipement nécessaire. Le CIC est doté des dernières technologies permettant l’exploitation et le suivi en temps réel du réseau régional interconnecté de même que l’administration du marché de l’énergie électrique de la CEDEAO. L’Ambassadrice de l’Union Européenne près le Bénin, Sylvia Hartleif a félicité la CEDEAO pour son rôle dans la promotion de l’intégration régionale en étant une pionnière dans la création d’un marché régional de l’électricité. « Le Choix de la CEDEAO de mutualiser les ressources régionales à travers le réseau électrique permettra de fournir une énergie électrique fiable et durable et à moindre coût pour l’ensemble des citoyens ouest-africains », a-t-elle soutenu.

À en croire le maire Angelo Evariste Ahouandjinou, Abomey-Calavi est désormais la « capitale ouest -africaine de l’électricité ». « Grâce à ce nouveau Centre, le nom de notre ville sera cité partout en Afrique de l’Ouest et dans le monde entier lorsqu’on parlera du commerce régional de l’électricité », s’est-il réjoui.

Dans son discours, le représentant du président de la République du Bénin, Edouard Dahome a souligné que le CIC est le résultat de la mise en œuvre de la vision des Chefs de l’Etat de la CEDEAO de faire face aux problèmes récurrents d’électricité dans la sous-région. « Beaucoup de défis restent à relever et nous devons y mettre toute notre énergie », a indiqué le Secrétaire d’Etat à l’Energie. Relever ces défis, souligne-t-il, va nécessiter des sacrifices et l’abandon de certaines pratiques pour se conformer aux exigences d’un marché où se joue la loi de l’offre et la demande. « C’est à ce seul prix que nous pourrons dans quelques années célébrer les performances d’une sous-région où l’électricité est disponible, stable et à un prix abordable aux bénéfices de nos populations », a conclu Edouard Dahome. Les autorités ont visité la salle du marché régional de l’électricité de la CEDEAO et celle de contrôle de l’ensemble du système.

A propos du WAPP

Le West African Power Pool (Système d’échanges d’énergie électrique Ouest-Africain) est une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) créée en 1999. Le Siège est établi à Cotonou depuis 2006.

Le WAAP a pour vision d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité dans le but d’assurer, à moyen et long terme, une énergie électrique régulière et fiable à un coût compétitif aux citoyens de l’espace CEDEAO. Il a donc pour mission de promouvoir et de développer les infrastructures de production et de transport d’énergie électricité ainsi que de coordonner les échanges d’énergie d’électricité entre les États membres de la CEDEAO. A la date d’aujourd’hui, le WAAP, comprend 40 sociétés membres.

