L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé ordonne la mise en quarantaine de tous les lots d’AMOXICILLINE PHARMAQUICK 500 MG cp du laboratoire PHARMAQUICK by ABT SA. C’est en raison de défaut de qualité qui se traduit par des cassures et absences de comprimés sur certaines plaquettes.

14 mai 2025 par ,