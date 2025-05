L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé (ABMed) exige le retrait immédiat et la mise en quarantaine de tous les lots de la spécialité IVEPRAL injectable du laboratoire BDA Pharma Pvt Ltd. Il a été constaté un défaut de qualité qui se traduit par une non-conformité au niveau du conditionnement secondaire présentant des erreurs sur l’étiquetage.

15 mai 2025 par ,