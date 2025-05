L’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) procède à une mise en quarantaine de la spécialité CEFTRIAXONE INJ COMBIPACK du laboratoire MAXMED Lifescience Pvt. Ltd. Il est constaté un défaut de qualité sur certains lots de cette spécialité. Il s’agit notamment d’une non-conformité au niveau du conditionnement secondaire qui présente des incohérences. Les établissements pharmaceutiques et les structures sanitaires sont invités à retirer les boîtes de ladite spécialité et à mettre en quarantaine les stocks concernés.

14 mai 2025