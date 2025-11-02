Mise en place d’une coordination de soutien aux familles des soldats morts au front

A travers une décision en date du 7 octobre 2025, la hiérarchie militaire a procédé à la mise en place d’une coordination pour assurer les relations entre les familles des soldats morts ou blessés lors de combats. Ladite coordination est assurée par le Colonel-Major, Sansima Tchankpéga.

Afin de structurer l’accompagnement réservé aux familles des militaires ayant consenti le sacrifice suprême dans leur rôle de défense et de sécurité, la hiérarchie militaire a procédé à la mise en place d’une coordination. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de prise en charge digne des familles des soldats affectés par les opérations. Le Colonel-Major Sansima Tchankpéga, en charge de ladite coordination aura pour mission « d’assurer un accompagnement psychologique approprié aux familles endeuillées ou éprouvées. Il devra également faciliter la communication entre ces dernières et les autorités militaires, coordonner les démarches administratives liées aux indemnités et formalités, et veiller à la prise en charge matérielle et logistique des bénéficiaires ». L’objectif visé est d’apporter le soutien de la hiérarchie militaire aux familles de ces vaillants soldats morts au front.

